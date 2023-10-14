Полиция задержала подозреваемого в вооруженном разбое в Анапе спустя 6 лет

Последние годы мужчина находился в федеральном розыске по уголовному делу. Его задержали на территории Северной Осетии — в поселке Фиагдон на даче у друга.

По версии следствия, 42-летний житель Северной Осетии в 2017 году приехал в Анапу и с пистолетом напал на местного. Угрожая убийством, он забрал у него автомобиль Toyota Rav-4 и скрылся на нем.

Задержанного мужчину передали следователям для дальнейшего расследования уголовного дела о разбое, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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