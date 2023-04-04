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Полиция задержала мужчину, оставившего подозрительную машину возле администрации Краснодарского края

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-zaderzhala-muzhchinu-ostavivshego-podozritelnuyu-mashinu-vozle-administratsii-krasnodarskogo-kraya
Полиция задержала мужчину, оставившего подозрительную машину возле администрации Краснодарского края
Фото "Кубань 24"

Мужчина привез автомобиль BMW, стилизованный под служебную машину американских полицейских с изображением на дверях шестиконечной звезды «шерифа», к зданию администрации региона на прицепе минивэна утром 4 апреля.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили личность владельца автомобиля и задержали его. Им оказался 44-летний местный житель. На него составили административные протоколы за проведение несанкционированного публичного мероприятия и нарушение ПДД, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Материалы по этому делу направили в суд. Мужчине грозит штраф или административный арест на срок до 10 суток.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», подозрительный автомобиль BMW, оставленный возле здания администрации Краснодарского края, загрузили на эвакуатор и увезли.

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