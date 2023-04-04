Полиция задержала мужчину, оставившего подозрительную машину возле администрации Краснодарского края
Происшествия
04.04.2023 13:12
Мужчина привез автомобиль BMW, стилизованный под служебную машину американских полицейских с изображением на дверях шестиконечной звезды «шерифа», к зданию администрации региона на прицепе минивэна утром 4 апреля.
Прибывшие на место сотрудники полиции установили личность владельца автомобиля и задержали его. Им оказался 44-летний местный житель. На него составили административные протоколы за проведение несанкционированного публичного мероприятия и нарушение ПДД, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Материалы по этому делу направили в суд. Мужчине грозит штраф или административный арест на срок до 10 суток.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», подозрительный автомобиль BMW, оставленный возле здания администрации Краснодарского края, загрузили на эвакуатор и увезли.
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