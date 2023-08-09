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Полиция задержала мужчину, купавшегося в фонтане с маленькими девочками в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-zaderzhala-muzhchinu-kupavshegosya-v-fontane-s-malenkimi-devochkami-v-krasnodare
Полиция задержала мужчину, купавшегося в фонтане с маленькими девочками в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Прикубанского округа Краснодара

Взрослый мужчина купался в фонтане в сквере на пересечении улиц Тургенева и Атарбекова вместе с незнакомыми детьми.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что подозрительный мужчина предлагал девочкам покататься на руках или спине. Затем он предлагал детям погулять и поиграть вместе. Одна из девочек сказала прохожим, что испугалась незнакомого мужчины.

Сотрудники отдела полиции по Прикубанскому округу заинтересовались этой информацией и 9 августа установили личность мужчины, купавшегося с маленькими девочками в фонтане, и разыскали его. Им оказался житель Фестивального микрорайона. Он имеет постоянную работу в одной из организаций города. Полицейские проводят с задержанным профилактические мероприятия.

«Уважаемые родители, убедительно просим не оставлять детей без присмотра, не отпускать гулять бесконтрольно в общественных местах! Также напоминаем, что купание в фонтанах запрещено», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Прикубанского округа Краснодара.

Читайте также: после инцидента с домогательством к девочкам в Анапе усилят безопасность детских лагерей. Поводом для этого стало недавнее ЧП в лагере «Счастливое детство», куда пробрался посторонний мужчина.

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