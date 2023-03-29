Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Полиция задержала хулигана, ударившего по лицу 85-летнюю пенсионерку в Армавире

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-zaderzhala-huligana-udarivshego-po-litsu-85-letnyuyu-pensionerku-v-armavire
Видео пресс-службы ОМВД Армавира

Инцидент произошел еще 18 декабря прошлого года на улице Поветкина.

Мужчина шел около мусорных контейнеров и без видимой причины ударил по лицу проходившую мимо 85-летнюю женщину. От неожиданного и сильного удара пенсионерка упала на землю. У нее зафиксировали сотрясение мозга и ушиб головы. Экспертиза показала, что ее здоровью причинили легкий вред.

Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 39-летний местный житель. Мужчина ударил пожилую женщину по лицу из хулиганских побуждений.

На него завели уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. За это преступление ему грозит до 2 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ОМВД Армавира.

Читайте также: в Сочи пенсионер ударил женщину палкой по лицу из-за выгула собаки. Инцидент произошел возле жилого дома на улице Садовой, 66 в Адлерском районе.

Статьи
Язва желудка: симптомы, лечение и профилактика
Язва желудка: симптомы, лечение и профилактика
Почему потеют руки и как с этим бороться?
Почему потеют руки и как с этим бороться?
На высоте домашней кухни: 3 простых рецепта майонеза
На высоте домашней кухни: 3 простых рецепта майонеза
Служба по контракту: как записаться, льготы и выплаты
Служба по контракту: как записаться, льготы и выплаты
Pepsi впервые за полтора десятилетия сменила логотип
Pepsi впервые за полтора десятилетия сменила логотип
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Горнолыжные трассы в Сочи закрыли из-за повышенной лавиноопасности
  2. Четыре человека погибли в ДТП с пассажирским поездом в Крыму
  3. Мужчина отравил соседскую собаку сарделькой в Краснодаре. Видео
  4. В Краснодаре из-за ДТП с велосипедисткой остановилось движение трамваев на улице Московской
  5. Диетолог: некоторые напитки снижают эффективность витаминов
  6. В ДТП с участием сына бывшего начальника полиции Краснодара погибла девушка
Прямой эфир
Мы в соцсетях