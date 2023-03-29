Полиция задержала хулигана, ударившего по лицу 85-летнюю пенсионерку в Армавире
Инцидент произошел еще 18 декабря прошлого года на улице Поветкина.
Мужчина шел около мусорных контейнеров и без видимой причины ударил по лицу проходившую мимо 85-летнюю женщину. От неожиданного и сильного удара пенсионерка упала на землю. У нее зафиксировали сотрясение мозга и ушиб головы. Экспертиза показала, что ее здоровью причинили легкий вред.
Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 39-летний местный житель. Мужчина ударил пожилую женщину по лицу из хулиганских побуждений.
На него завели уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. За это преступление ему грозит до 2 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ОМВД Армавира.
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