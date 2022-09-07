Полиция задержала анапского «Остапа Бендера», требовавшего плату за фото на спуске «400 ступеней»

Фото пресс-службы ОМВД России по Анапе

В социальных сетях 7 сентября появилось сообщение от женщины, которая пыталась сфотографироваться с ребенком на лестнице «400 ступеней» в Анапе.

Девушка возмутилась, что ей не дали сделать фото на собственный смартфон. Ей сказали, что якобы за снимки все должны платить некоему парню.

Эта публикация заинтересовала сотрудников анапской полиции. Они отправились на место, выявили нарушителя и пресекли его «бизнес».

В итоге 30-летнего мужчину доставили в ближайшее подразделение полиции и составили в отношении него административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность, сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе.

Нарушитель должен будет выплатить штраф от 500 до 2 тыс. рублей.

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