Полиция Сочи разыскивает живодеров, выбросивших беременную собаку с балкона

Инцидент произошел 23 апреля около многоквартирного дома на улице Голубые Дали в Адлерском районе курорта.

По словам очевидцев в соцсетях, двое мужчин сбросили маленькую беременную собаку с четвертого этажа. Собака выжила, но у нее сломана лапа. Местные жители отвезли пострадавшее животное в ветклинику.

«Сообщение по факту жесткого обращения с животным зарегистрировано в отделе полиции Адлерского района Сочи. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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