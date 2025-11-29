Полиция Сочи проверит женщину, сообщившую о «смерти» сына ради пожертвований

Информация о лжепохоронах ребенка распространилась в местных чатах и пабликах.

По словам жителей, 50-летняя женщина сначала просила деньги на «реабилитацию» ребенка. Спустя время она разослала сообщения о смерти своего 12-летнего сына и попросила неравнодушных граждан о материальной помощи — на похороны. Часть успела перевести деньги.

Выяснилось, что семья состоит на профучете. На место жительства матери и ребенка выехали сотрудники ПДН УВД по Сочи. Они установили, что ребенок жив и здоров.

На мать мальчика составили административный материал о неисполнении родителем несовершеннолетнего обязанностей по содержанию и воспитанию. Проверка в отношении женщины продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: МВД проверит сообщение о нападении мужчины с ножом на ребенка в Северском районе.

Подпишись, здесь всегда интересно.