МВД проверит сообщение о нападении мужчины с ножом на ребенка в Северском районе

Об инциденте, произошедшем в станице Северской вечером 27 ноября, рассказала в соцсетях мать мальчика.

По ее словам, около 19:30 ребенок возвращался домой. Неподалеку от Дома культуры на него напал мужчина с ножом, но мальчику удалось убежать.

После публикации полиция Северского района организовала проверку. Правоохранители устанавливают личность автора публикации и обстоятельств произошедшего. Родителей мальчика просят связаться с полицейскими по телефонам 8 (86166) 2-13-31 или 102.

«Необходимо отметить, что сообщений и заявлений в полицию Северского района не поступало», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

