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Полиция Сочи нашла контрафактный алкоголь в ночном клубе, где отравились школьницы

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-sochi-nashla-kontrafaktnyj-alkogol-v-nochnom-klube-gde-otravilis-shkolnitsy
Полиция Сочи нашла контрафактный алкоголь в ночном клубе, где отравились школьницы
Фото t.me/mvd_23

Двух 14-летних девочек госпитализировали 20 июня после инцидента в одном из ночных клубов на улице Навагинской. Подростки находились в состоянии опьянения.

Сотрудники полиции провели проверку, в ходе которой изъяли из клуба алкогольную продукцию с признаками контрафакта. Всего изъят 41 литр алкоголя, который продавали посетителям без сопроводительных документов, и 7 литров спиртного без акцизных марок. Алкоголь направили на экспертизу.

По результатам исследования будет принято законное процессуальное решение. Кроме того, руководство заведения могут привлечь к ответственности за продажу спиртного несовершеннолетним, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», двух 14-летних девочек экстренно доставили в больницу с признаками отравления. Еще четырех подростков привезли туда для освидетельствования. В соцсетях сообщалось, что в клубе проходил репера PINQ. Выступление прервали потому, что девочке в зале стало плохо.

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