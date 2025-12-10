Полиция Сочи изъяла в «наливайке» 150 литров сомнительного глинтвейна в пластике

В ходе проверки в селе Эстосадок полицейские выявили нестационарную торговую точку, где торговали глинтвейном.

Выяснилось, что документов, подтверждающих легальность и безопасность алкоголя у владельца нет. Правоохранители изъяли 150 литров глинтвейна в пластиковых канистрах. Его отправили на экспертизу.

В отношении 37-летнего местного жителя, организовавшего торговлю, составили административный материал. Мужчине грозит крупный штраф и конфискация товара, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

Читайте также: житель Сочи организовал винный завод в подвале многоквартирного дома. В течение многих лет импровизированный винный завод на улице Банановой производил спиртное. Ни согласия жильцов, ни лицензии на такое производство не было.

