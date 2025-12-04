Житель Сочи организовал винный завод в подвале многоквартирного дома

В течение многих лет импровизированный винный завод производил алкогольную продукцию. Ни согласия жильцов, ни лицензии на такое производство не было. Подвал дома на улице Банановой, заполненный вином, обнаружили почти случайно.

В подвальном помещении на улице Банановой жили и готовили спиртное. При проверке полиция нашла порядка тонны алкоголя. По словам жителей дома, один из собственников использовал кладовку, расположенную в местах общего пользования, в своих целях. При этом все расходы на воду, электроэнергию и канализацию ложились на жильцов. В доме всего 20 квартир.

— Когда мы узнали об этом, были в шоке от объемов, которые там увидели. Кладовка превращена в мини-квартиру, в одной из комнат хранилось большое количество вина.

Уже позже камеры видеонаблюдения дома зафиксировали, как из помещения снова вывозили, по мнению людей, спиртное. Юристы напомнили, что незаконное производство алкогольной продукции в домашних условиях без соответствующей лицензии влечет административную и даже уголовную ответственность.

«Зависит от количества произведенного алкоголя и доказательной базы, что он именно произвел для себя. Если выявится факт того, что он ввел в заблуждение или продал, то грозят соответствующие штрафы вплоть до лишения свободы», — отмечает юрист, общественный деятель Артур Каримов.

Подобный алкоголь часто уходит в магазины или на рынки, что очень рискованно для здоровья покупателей. Последний громкий инцидент произошел в Адлере. На Казачьем рынке продавали спиртное под видом домашнего вина и чачи. В результате погибли люди. Две обвиняемые женщины заключены под стражу.

Случаев пресечения незаконной продажи алкоголя в большим масштабах немало. В Новороссийске 37-летний местный житель продавал пиво во дворе многоквартирного дома без разрешений. В Геленджике пресекли реализацию контрафактного алкоголя, в домовладении 36-летнего местного жителя изъяли 6,5 т суррогатного вина.

Полиция в очередной раз предупреждает о недопустимости приобретения и употребления спиртосодержащей продукции неизвестного происхождения. На улице Банановой правоохранители проводят проверку, устанавливают, была ли у владельца лицензия и сопутствующие документы для изготовления спиртного, в том числе в промышленных масштабах.

Читайте также: в Краснодарском крае из подпольного цеха изъяли 32 тыс. бутылок алкоголя.

Подпишись, здесь всегда интересно.