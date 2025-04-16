Полиция разбирается в конфликте между учениками в школе Краснодара

В соцсетях 16 апреля появилась информация том, что между учениками школы № 24 краевой столицы произошел конфликт, во время которого избили одного из детей.

По словам родителей школьников, в классе между детьми постоянно происходят подобные потасовки. Родители одного из детей обратились в больницу за медпомощью. Медики сообщили об этом обращении в полицию Краснодара.

Правоохранители тут же начали разбираться в произошедшем конфликте школьников.

«При разбирательстве стражи правопорядка выяснили, что конфликт произошел между учениками четвертого класса одной из школ в Карасунском округе Краснодара. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Читайте также: МВД проверяет информацию о подростке, ударившем ученика в школе № 65 Краснодара. По словам очевидцев в соцсетях, ученик 8-го класса избил другого школьника за то, что тот его случайно задел в коридоре школы. На основании опубликованных в соцсетях сведениях об инциденте полиция Краснодара начала проводить проверку.

СК возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ «Халатность» В ходе расследования правоохранители дадут правовую оценку действиям сотрудников школы, где произошел инцидент.

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