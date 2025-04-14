МВД проверит информацию о подростке, ударившем ученика в школе Краснодара

Полиция Краснодара установит причины инцидента, который произошел в школе № 65 кубанской столице.

По словам очевидцев в соцсетях, ученик 8-го класса избил другого школьника за то, что тот его случайно задел в коридоре школы.

На основании опубликованных в соцсетях сведениях об инциденте в одной из школ краевого центра полиция Краснодара инициативно начала проводить проверку.

«В ходе разбирательства будут установлены все обстоятельства происшествия, личности его участников и действиям молодого человека дана правовая оценка», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Краснодару.

Читайте также: полиция проверит информацию о поджоге двери в одной из школ Краснодара. Инцидент произошел 9 апреля в одной из школ на улице имени Аверкиева в краевой столице.

О произошедшем сообщили в соцсетях очевидцы. По их словам, в школе № 104 один из учеников поджег дверь женского туалета. В полиция Краснодара сообщили о том, что проводят проверку по факту возможного поджога в одной из школ.

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