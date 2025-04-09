Полиция проверит информацию о поджоге двери в одной из школ Краснодара

Инцидент произошел 9 апреля в одной из школ на улице имени Аверкиева в краевой столице.

О произошедшем сообщили в соцсетях очевидцы. По их словам, в школе № 104 один из учеников поджег дверь женского туалета.

В полиция Краснодара сообщили о том, что проводят проверку по факту возможного поджога в одной из школ.

«Согласно поступившим в УМВД России по Краснодару сведениям, ученица школы, расположенной на улице Героя А.А. Аверкиева, подожгла одну из дверей учебного заведения. На место происшествия направлены сотрудники полиции для разбирательства и установления всех обстоятельств инцидента», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

В ведомстве отметили, что по окончании разбирательства будет принято процессуальное решение.

Читайте также: полиция Краснодара искала школьников, нарисовавших свастику на стекле в автобусе. Об инциденте, который произошел в автобусе № 20, рассказали очевидцы в соцсетях. По их словам, трое подростков ехали со стороны поселка Плодородного, рисовали нацистскую символику на стекле и фотографировались на ее фоне.

Личность молодого человека, нарисовавшего нацистский символ на запотевшем стекле автобуса, установили. В отделе полиции 14-летний местный житель рассказал, что у него не было умысла на совершение противоправных действий — он якобы хотел изобразить солярный славянский символ. Подросток выразил сожаления о случившемся и заверил стражей порядка, что больше так делать не будет.

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