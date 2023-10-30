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Полиция проводит проверку по факту избиения арбитра во время матча в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-provodit-proverku-po-faktu-izbieniya-arbitra-vo-vremya-matcha-v-krasnodare
Полиция проводит проверку по факту избиения арбитра во время матча в Краснодаре
Видео youtube.com/@AFLKrasnodar

Инцидент произошел днем 28 октября на стадионе Кубанского государственного технологического университета.

В полицию Краснодара обратился 33-летний мужчина с заявлением о нанесении телесных повреждений. По его словам, один из спортсменов, участвовавших в матче, ударил его в голову.

По этому факту проводится проверка. Устанавливается степень причиненного судье вреда. По результатам будет принято законное процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», футболист нокаутировал арбитра за желтую карточку в любительской лиге Краснодара. Матч остановили, а «Тлюстенхабль» заработал техническое поражение.

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