Полиция проводит проверку по факту избиения арбитра во время матча в Краснодаре
Происшествия
30.10.2023 14:57
Инцидент произошел днем 28 октября на стадионе Кубанского государственного технологического университета.
В полицию Краснодара обратился 33-летний мужчина с заявлением о нанесении телесных повреждений. По его словам, один из спортсменов, участвовавших в матче, ударил его в голову.
По этому факту проводится проверка. Устанавливается степень причиненного судье вреда. По результатам будет принято законное процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», футболист нокаутировал арбитра за желтую карточку в любительской лиге Краснодара. Матч остановили, а «Тлюстенхабль» заработал техническое поражение.