Футболист нокаутировал арбитра за желтую карточку в любительской лиге Краснодара

Инцидент произошел 28 октября в ходе матча «Изумруда» и «Тлюстенхабля» любительской лиги Краснодара AFL.

Защитник республиканской команды Антон Гапон на 17 минуте первого тайма нарушил правила. Арбитр показал нарушителю желтую карточку, но тот был не согласен с решением судьи и ударил его в лицо.

Арбитр от удара упал на поле. Матч остановили, а «Тлюстенхабль» заработал техническое поражение. Судье оказали медпомощь, он пришел в себя, сообщает телеканал «360».

Читайте также: ФК «Краснодар» на выезде уступил ЦСКА со счетом 0:1.