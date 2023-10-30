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Футболист нокаутировал арбитра за желтую карточку в любительской лиге Краснодара

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/futbolist-nokautiroval-arbitra-za-zheltuyu-kartochku-v-lyubitelskoj-lige-krasnodara?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Видео youtube.com/@AFLKrasnodar

Инцидент произошел 28 октября в ходе матча «Изумруда» и «Тлюстенхабля» любительской лиги Краснодара AFL.

Защитник республиканской команды Антон Гапон на 17 минуте первого тайма нарушил правила. Арбитр показал нарушителю желтую карточку, но тот был не согласен с решением судьи и ударил его в лицо.

Арбитр от удара упал на поле. Матч остановили, а «Тлюстенхабль» заработал техническое поражение. Судье оказали медпомощь, он пришел в себя, сообщает телеканал «360».

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