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Полиция проверяет сообщение о ранении 12-летнего мальчика из пневматического пистолета в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-proveryaet-soobshhenie-o-ranenii-12-letnego-malchika-iz-pnevmaticheskogo-pistoleta-v-novorossijske
Полиция проверяет сообщение о ранении 12-летнего мальчика из пневматического пистолета в Новороссийске
Фото t.me/chpnvrsk

По словам очевидцев, инцидент произошел 10 июля около 17:00 во дворе одного из многоэтажных домов на улице Карамзина.

Также очевидцы сообщили о том, что стреляли в мальчика подростки, их было двое. Выстрелов было три: одна пуля попала в машину, вторая — в колесо велосипеда. Третья — в плечо мальчика.

«По данному инциденту сотрудниками полиции проводится проверка, назначены необходимые экспертизы, изъяты и изучаются записи камер видеонаблюдения.

Устанавливаются обстоятельства происшедшего», — сообщает пресс-служба УМВД России по Новороссийску в Telegram.

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