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Полиция проверяет информацию о всадниках, нарушивших общественный порядок в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-proveryaet-informatsiyu-o-vsadnikah-narushivshih-obshhestvennyj-poryadok-v-sochi
Видео t.me/gorodsochi

На днях на улицах курорта заметили несколько всадников, которые вели себя вызывающе.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что всадников заметили на федеральной трассе между Хостой и Кудепстой. Они ехали медленно, заняв половину проезжей части, чем затруднили проезд автомобилистам.

В тот же день вечером их заметили на улице Орджоникидзе. Девушка снимала всадников на камеру, но одному из них это не понравилось и он начал ее нецензурно оскорблять.

Кроме того, всадники заехали на лошадях в ротонду возле морского порта Сочи. Этой информацией заинтересовались в полиции.

«По факту выявленных с сети Интернет публикаций полиция Сочи проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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