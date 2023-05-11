Полиция проверяет информацию о всадниках, нарушивших общественный порядок в Сочи

На днях на улицах курорта заметили несколько всадников, которые вели себя вызывающе.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что всадников заметили на федеральной трассе между Хостой и Кудепстой. Они ехали медленно, заняв половину проезжей части, чем затруднили проезд автомобилистам.

В тот же день вечером их заметили на улице Орджоникидзе. Девушка снимала всадников на камеру, но одному из них это не понравилось и он начал ее нецензурно оскорблять.

Кроме того, всадники заехали на лошадях в ротонду возле морского порта Сочи. Этой информацией заинтересовались в полиции.

«По факту выявленных с сети Интернет публикаций полиция Сочи проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: полиция проведет проверку после ЧП с залитым краской баннером с портретом героя СВО в Крыловском районе.