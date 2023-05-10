Полиция проведет проверку после ЧП с залитым краской баннером с портретом героя СВО в Крыловском районе

Инцидент произошел в ночь на 9 мая в станице Октябрьской Крыловского района и в Павловском районе.

«В настоящее время по данным фактам материал зарегистрирован, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в установленном законом порядке», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», очевидцы сообщили, что в станице Октябрьской на развилке улиц Красногвардейской и Тищенко рядом с АЗС неизвестные облили баннер с портретом погибшего в ходе спецоперации Ивана Гришко желтой и синей красками.

Также злоумышленники облили красками стелу «Павловский район» на выезде из станицы на трассе Октябрьская — Сборный — Павловская.