Неизвестные облили краской баннер с портретом героя СВО и стелу в Крыловском районе

Инцидент произошел в ночь на 9 мая в станице Октябрьской Крыловского района. Об этом интернет-порталу «Кубань 24» сообщили очевидцы.

По их словам, в станице Октябрьской на развилке улиц Красногвардейской и Тищенко рядом с АЗС неизвестные осквернили баннер с портретом погибшего в ходе спецоперации Ивана Гришко, облив его желтой и синей красками. То же произошло и со стелой «Павловский район» на выезде из станицы на трассе Октябрьская — Сборный — Павловская.

Очевидцы назвали действия неизвестных вандалов «диверсией по отношению к русскому народу».

Местные волонтеры, занимающиеся сбором и доставкой грузов в зону СВО, просят водителей, проезжавших указанные участки в ночь на 9 мая или 9 мая до 9:00, проверить свои видеорегистраторы. Возможно, действия злоумышленников попали на видео.

Читайте также: неизвестные подожгли могилу участника спецоперации в Крыму.