Полиция проверит вырубку бамбуковой рощи в Сириусе

Местные жители рассказали интернет-порталу «Кубань 24», что неизвестные уже несколько дней вырубают бамбуковые деревья около парка «Южный культуры» за многоквартирными домами на улице Нагорный тупик.

Кто и с какой целью вырубает бамбуковую рощу, пока неизвестно. Местные жители сообщили об этом в полицию и администрацию ФТ «Сириус».

«В настоящий момент проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ОМВД России по ФТ «Сириус».

Читайте также: в Новороссийске на территории заказника незаконно вырубили деревья на 300 тыс. рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.