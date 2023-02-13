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Полиция проверит вырубку бамбуковой рощи в Сириусе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-proverit-vyrubku-bambukovoj-roshhi-v-siriuse
Полиция проверит вырубку бамбуковой рощи в Сириусе
Фото из соцсетей

Местные жители рассказали интернет-порталу «Кубань 24», что неизвестные уже несколько дней вырубают бамбуковые деревья около парка «Южный культуры» за многоквартирными домами на улице Нагорный тупик.

Кто и с какой целью вырубает бамбуковую рощу, пока неизвестно. Местные жители сообщили об этом в полицию и администрацию ФТ «Сириус».

«В настоящий момент проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ОМВД России по ФТ «Сириус».

Читайте также: в Новороссийске на территории заказника незаконно вырубили деревья на 300 тыс. рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.

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