Полиция проверит вырубку бамбуковой рощи в Сириусе
Происшествия
13.02.2023 15:00
Местные жители рассказали интернет-порталу «Кубань 24», что неизвестные уже несколько дней вырубают бамбуковые деревья около парка «Южный культуры» за многоквартирными домами на улице Нагорный тупик.
Кто и с какой целью вырубает бамбуковую рощу, пока неизвестно. Местные жители сообщили об этом в полицию и администрацию ФТ «Сириус».
«В настоящий момент проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ОМВД России по ФТ «Сириус».
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