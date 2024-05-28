Полиция проверит сведения о домогательствах мужчины к школьницам в Новороссийске

Инцидент произошел вечером 27 мая в многоэтажке на улице Мурата Ахеджака.

Видео с камеры лифта уже облетело все паблики Новороссийска. Когда две девочки выходили на свой этаж, мужчина позволил себе непристойное поведение и дотронулся до одной из них. Младшей девочке на видео всего 11 лет. Они возвращались домой из продуктового магазина. Говорят, очень испугались.

«Он сказал: «Че стоите, кого ждете, красотки». Он зашел, и вот уже мы выходим. Нажимаем на 10, он на 11. Моя тетя вышла, и он потом за нами еще пошел до квартиры», — рассказывает пострадавшая.

Мужчина ушел, только когда дверь захлопнулась. Мама девочек рассказала, что теперь не будет выпускать дочек из дома по вечерам из-за страха.

«У сестры спрашивал номер подруги, чтобы она дала. Именно к одиннадцатилетней интерес был, к старшей не было», — говорит мать пострадавшей.

Пострадавшие, как и жильцы соседних подъездов, подозрительного мужчину видели впервые. По их словам, раньше таких случаев в доме не было. Двор хоть и огорожен, но теперь все переживают за своих детей.

Случаем в новороссийской многоэтажке уже заинтересовалась полиция.

«Инициировано проведение проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям мужчины», — сообщает начальник отделения по связям со СМИ УМВД России по Новороссийску Алина Соколенко.

Проверка продолжается, по ее итогам будет принято законное решение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске мужчина приставал к несовершеннолетним девочкам в лифте.