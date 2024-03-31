Полиция проверит сообщения о догхантерах в Геленджике

Очевидцы 31 марта сообщили о том, что неизвестные травят собак Парке Корницкого в Кабардинке.

На кадрах, снятых мужчиной, видно, как пес умирает со всеми характерными признаками отравления: дрожью, рвотой, слюнотечением и пеной.

Судя по видео, происходит это днем, когда вокруг ходят люди, сообщает местный паблик.

«По факту выявленной в интернете публикации организовано проведение проверки», — сообщили в пресс-службе ОМВД России по Геленджику.

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