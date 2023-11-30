Полиция проверит сообщение о снимавшем школьниц под юбками учителе на Кубани

Инцидент произошел в одной из школ Новороссийска.

В соцсетях 28 ноября появилась видеозапись, на которой запечатлен разговор двух школьниц с учителем в одной из школ Новороссийска. На видеозаписи девочки говорят мужчине-учителю о том, что заметили, что у него в телефоне работала видеокамера, и он якобы намеренно снимал девочек с ракурса под юбкой. Также на кадрах слышно, что учитель признается в том, что намеренно включил камеру и снимал школьниц.

Инцидентом уже заинтересовались в полиции.

«По факту выявленной публикации в УМВД по городу Новороссийску материал зарегистрирован. Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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