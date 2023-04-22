Полиция проверит, почему школьница выпрашивает деньги на улице в Анапе

В социальных сетях женщина рассказала историю о девочке-подростке, которая стояла на улице Ленина в Анапе и просила деньги.

По словам местной жительницы, с девочкой столкнулся ее муж. Ребенок на улице попросил у него 50 рублей. Мужчина дал деньги и спросил, что случилось.

Девочка сказала, что ее бьет одноклассник и заставляет отдавать деньги. Кроме того, школьница поделилась, что мама у нее умерла, а папа работает на заводе.

Женщина заметила, что девочка была в грязной кофточке, не очень опрятная. В социальных сетях она обратилась к соцработникам и сотрудникам полиции, чтобы они разобрались в проблеме. Полиция сразу заинтересовалась публикацией и организовала проверку.

«По факту выявленной публикации в ОМВД по городу Анапе материал зарегистрирован. Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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