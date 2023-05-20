Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Полиция проверит караоке-бар в Краснодаре из-за песни Сердючки со строчкой из гимна Украины

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-proverit-karaoke-bar-v-krasnodare-iz-za-pesni-serdyuchki-so-strochkoj-iz-gimna-ukrainy
Полиция проверит караоке-бар в Краснодаре из-за песни Сердючки со строчкой из гимна Украины
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Ранее в социальных сетях завирусилось видео, на котором компания в клубе поет и танцует под песню Верки Сердючки «Гулянка». Ролик был снят в краснодарском караоке-баре.

Практически вся песня на русском языке, но в припеве есть строчка «Ще не вмерла Украина» — строка из государственного гимна Украины. Ее исполнение попало на видеозапись и возмутило российских пользователей социальных сетей. 

Ну кто-то видимо уж глубоко проникся к другой стране. Надо просто их депортировать и вопрос закроется.

Одно дело народные песни, другое — песни прославляющие Украину. Если до кого-то не дошло, что происходит, предлагаю покинуть пределы моей большой родины.

Головой думать надо, что поешь и под что скачешь… Сейчас у каждой пятой семьи знакомые на СВО, парни там наши гибнут, а они скачут под песню, что «не вмерла Украина».

«По факту выявленной в сети интернет публикации сотрудниками полиции инициировано проведение проверки», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. 

В караоке-баре рассказали, что «принципиально не дают гостям петь песни на украинском языке», а из-за того, что песня практически вся на русском, звукорежиссер не успел сориентироваться.

«С песней «Гулянка» Верки Сердючки звукорежиссер не успел сориентироваться, поскольку все куплеты поются на русском и по тексту нейтральные. Как только прозвучал припев на украинском с недопустимым смыслом, песня была остановлена. Наш звукорежиссер подрабатывает на свадьбах, где эту песню постоянно поют уже 20 лет, поэтому на автомате ее включил», — цитирует сообщение администрации караоке-клуба РИА «Новости»

В караоке-баре заверили, что с персоналом провели разъяснительную работу, чтобы не допустить повторения подобной ситуации.

Читайте также: за проукраинские лозунги в ресторане семейной паре назначили штраф и 15 суток ареста.

Статьи
Врач рассказал, что нельзя есть, если пытаешься бросить курить
Врач рассказал, что нельзя есть, если пытаешься бросить курить
Какой сегодня праздник: что отмечают 20 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 20 мая
Как собрать кубик Рубика? Самые популярные схемы сборки
Как собрать кубик Рубика? Самые популярные схемы сборки
Почему человека укачивает и как с этим можно бороться
Почему человека укачивает и как с этим можно бороться
Иммунолог заявил о риске пандемии птичьего гриппа при мутации вируса
Иммунолог заявил о риске пандемии птичьего гриппа при мутации вируса
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях