Полиция проверит караоке-бар в Краснодаре из-за песни Сердючки со строчкой из гимна Украины

Ранее в социальных сетях завирусилось видео, на котором компания в клубе поет и танцует под песню Верки Сердючки «Гулянка». Ролик был снят в краснодарском караоке-баре.

Практически вся песня на русском языке, но в припеве есть строчка «Ще не вмерла Украина» — строка из государственного гимна Украины. Ее исполнение попало на видеозапись и возмутило российских пользователей социальных сетей.

— Ну кто-то видимо уж глубоко проникся к другой стране. Надо просто их депортировать и вопрос закроется.

— Одно дело народные песни, другое — песни прославляющие Украину. Если до кого-то не дошло, что происходит, предлагаю покинуть пределы моей большой родины.

— Головой думать надо, что поешь и под что скачешь… Сейчас у каждой пятой семьи знакомые на СВО, парни там наши гибнут, а они скачут под песню, что «не вмерла Украина».

«По факту выявленной в сети интернет публикации сотрудниками полиции инициировано проведение проверки», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В караоке-баре рассказали, что «принципиально не дают гостям петь песни на украинском языке», а из-за того, что песня практически вся на русском, звукорежиссер не успел сориентироваться.

«С песней «Гулянка» Верки Сердючки звукорежиссер не успел сориентироваться, поскольку все куплеты поются на русском и по тексту нейтральные. Как только прозвучал припев на украинском с недопустимым смыслом, песня была остановлена. Наш звукорежиссер подрабатывает на свадьбах, где эту песню постоянно поют уже 20 лет, поэтому на автомате ее включил», — цитирует сообщение администрации караоке-клуба РИА «Новости».

В караоке-баре заверили, что с персоналом провели разъяснительную работу, чтобы не допустить повторения подобной ситуации.

Читайте также: за проукраинские лозунги в ресторане семейной паре назначили штраф и 15 суток ареста.