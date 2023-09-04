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Полиция проверит информацию о возможном похищении женщины в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-proverit-informatsiyu-o-vozmozhnom-pohishhenii-zhenshhiny-v-novorossijske?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Видео t.me/chpnvrsk

Инцидент произошел на днях на улице Челюскинцев.

В соцсетях появилось видео, на котором женщина зовет на помощь из машины. По словам очевидцев, в автомобиль ее затолкали неизвестные.

«Полиция проверяет информацию о происшествии, размещенную в социальных сетях. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством», — сообщает пресс-служба УМВД России по Новороссийску.

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