Полиция проверит информацию о ребенке, вышедшем на улицу без куртки и обуви в Новороссийске
Происшествия
09.03.2023 17:46
Ранее в соцсетях появилась информация о мальчике, который 9 марта в 13:20 ходил на улице Исаева, 6 без обуви и верхней одежды. В этот момент температура воздуха в Новороссийске была на уровне +12 °C.
По словам очевидца, раздетый мальчик зашел в магазин и взял «Киндер». Он не отвечал на вопросы продавца и окружающих. После этого он начал плакать и побежал домой. На эту информацию обратила внимание полиция.
«По факту выявленной публикации материал зарегистрирован. Назначено проведение проверки, нацеленной на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщает пресс-служба УМВД Новороссийска.
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