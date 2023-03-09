Полиция проверит информацию о ребенке, вышедшем на улицу без куртки и обуви в Новороссийске

Ранее в соцсетях появилась информация о мальчике, который 9 марта в 13:20 ходил на улице Исаева, 6 без обуви и верхней одежды. В этот момент температура воздуха в Новороссийске была на уровне +12 °C.

По словам очевидца, раздетый мальчик зашел в магазин и взял «Киндер». Он не отвечал на вопросы продавца и окружающих. После этого он начал плакать и побежал домой. На эту информацию обратила внимание полиция.

«По факту выявленной публикации материал зарегистрирован. Назначено проведение проверки, нацеленной на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщает пресс-служба УМВД Новороссийска.

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