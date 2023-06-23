Полиция проверит информацию о незаконной вырубке деревьев и засыпке реки Цемес в Новороссийске

Информация о засыпке грунтом русла реки Цемес и незаконной вырубке деревьев в районе улицы Промышленной распространилась в соцсетях.

На место прибыли сотрудники администрации Приморского внутригородского района Новороссийска, подготовили материалы и передали их в полицию для разбирательства. Сотрудники полиции начали проверку.

«Устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к данному происшествию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — цитирует сообщение УМВД по Новороссийску «Коммерсантъ Кубань — Черноморье».

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