Подозрительные строительные работы в ущелье приостановили под Новороссийском

Информация о том, что спецтехника засыпает грунтом и строительным мусором ущелье неподалеку от СНТ «Зеленый мыс» в 300 м от Мысхакского шоссе, появилась в мае. Экоактивисты встали на защиту ущелья.

В ущелье растут краснокнижные можжевельники, некоторые деревья уже сломаны. Кроме того, в этом уголке природы водятся черепахи, занесенные в Красную книгу. Экоактивисты обращались в различные инстанции с просьбами остановить засыпку ущелья. О первых результатах стало известно 7 июня.

«Бульдозеры опечатали! Инспектор Министерства природных ресурсов Краснодарского края в Новороссийске Иван Овчаров обещал выйти с иском в суд о запрете отсыпки ущелья. Надеюсь, засыпку остановят, но пока это только обещания», — цитирует сообщение эколога Сергея Стряпухина «Наша газета. Новороссийск».

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