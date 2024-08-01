Полиция проверит информацию о нарушениях на дорогах к порту и пляжам в Ейске

Госавтоинспекция Ейска начала административное расследование из-за плохой дороги. Поводом стали многочисленные нарушения на подъезде к портовому комплексу и пляжам.

Старший инспектор ГАИ Александр Пащенко показал, какие нарушения есть на этой дороге. Например, знак старого образца, который уступает по своим светотехническим характеристикам современным.

«Дорога в порт Ейска и на пляж. Здесь довольно интенсивный трафик и грузовиков, и легковых машин, который замедляют ямы и рельсы. На участке около 1 км — 16 железнодорожных переездов. Они стали полосой препятствий», — сообщает специальный корреспондент Мария Николаева.

Очень медленно водители едут через рельсы, перескакивая с кочки на кочку. Все потому, что здесь нет резинокордовых настилов. Ухабы на дороге видно невооруженным глазом. О дорожной разметке здесь давно забыли, даже стоп-линии стерты. Все это сотрудники ГАИ зафиксировали и внесли в протоколы.

Дорога на улице Портовая Аллея испытывает колоссальную нагрузку из-за фур, привозящих товары в порт. Сотрудники ГАИ до декабря 2023 года не имели полномочий проводить проверки. Но в мае в рамках специального режима вышли в профилактический рейд. Однако результата от собственников дороги не последовало.

«Мы здесь достаточно четко определили, что есть недостатки со стороны администрации Ейского городского поселения и с ОАО «РЖД». Поэтому возбудили именно два дела», — говорит старший государственный инспектор дорожного надзора отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Ейскому району Александр Пащенко.

Должностные лица могут быть оштрафованы судом до 30 тыс. рублей, юридические — до 300 тыс. Только за этот год с десяток таких протоколов уже составили. Теперь власти города дают конкретные обещания.

«Ямочный ремонт будет выполнен в сентябре-октябре 2024 года, после чего будет нанесена разметка. Уже поставили задачу по ремонту и установке дорожных знаков», — сообщает главный специалист управления ЖКХ администрации Ейска Владимир Першин.

В адрес железнодорожного перевозчика также направлены письма о необходимости ремонта переездов. Ответа от него по срокам ремонта не поступало.

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