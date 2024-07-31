На мосту между Славянским и Крымским районами просело дорожное полотно

На этом участке движение автомобилей запустили по реверсивной схеме. Также здесь установили временные дорожные знаки и светофоры.

На подъездах к мосту образовываются серьезные заторы. Для водителей пробки на этом участке стали уже привычным явлением.

«Эта переправа находится на главной транспортной артерии, связывающей Крымск и Славянск-на-Кубани. Если спуститься под мост, то сразу видны трещины на бетонных плитах. Поэтому движение на дороге ограничено. Из-за этого возникают многокилометровые пробки», — рассказывает специальный корреспондент Ваник Абраамян.

— Перекрыли. Никто ничего не делает. Сколько стояли в пробке? Часа полтора, наверное.

Почти каждая вторая машина, стоящая в пробке, — фура. Возможно, причиной разрушения дорожного полотна здесь стало интенсивное движение грузовых автомобилей.

«С завтрашнего дня планируется выход на данный мост специализированной организации, занимающейся ремонтом мостового полотна. Также будут установлены сроки проведения ремонтных работ», — сообщает генеральный директор Славянского ДРСУ Александр Радаев.

Пока будут устанавливать сроки ремонта, водителям стоит учесть, что есть и альтернативный маршрут в Крымск — через станицу Варениковскую. Правда, время в пути увеличится почти в два раза. Это подойдет тем, кто не хочет стоять в пробке у моста.

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