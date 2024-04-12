Полиция проверит информацию о мешавшей проезду скорой машине во дворе Краснодара

Инцидент произошел 10 апреля во дворе на улице Колхозной, 71. Скорая помощь везла в больницу ребенка с разбитой головой.

По сообщениям очевидцев, пусть спецтранспорту перекрыла женщина на иномарке. Освободить проезд она отказывалась.

Госавтоинспекция Краснодара возбудила административное расследование по статье о нарушении правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона. Эта статья предусматривает штраф в 1 тыс. 500 рублей.

В ходе разбирательства действиям водителей иномарки и скорой помощи будет дана правовая оценка.

«Необходимо отметить, что, по предварительным данным, водитель спецтранспорта во время движения не использовал (не включал) проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал», — сообщает пресс-служба УСВД России по Краснодару в Telegram.

Также в ведомстве напомнили, что если встречный разъезд затруднен, водитель на стороне которого имеется препятствие, должен уступить.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», подросток упал с турника и получил тяжелую травму головы. Прибывшая на место бригада медиков забрала пострадавшего на срочную госпитализацию. Выехать со двора они не смогли — путь преградила женщина на машине. Она кричала на врачей, унижала их и угрожала увольнением. Уступить дорогу она согласилась через 10 минут. За это время ребенок потерял сознание.