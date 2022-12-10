Полиция проверит информацию о массовом убийстве собак под Краснодаром
Происшествия
10.12.2022 12:54
В соцсетях появилась информация, что 9 декабря на территории аула Новая Адыге около ТРЦ «Мега Адыгея-Кубань» неизвестные убили около 15 чипированных и стерилизованных бродячих собак.
Очевидец рассказал в соцсетях, что трупы животных погрузили в фургон, однако одного пса с дротиком в спине забыли увезти.
«По факту опубликования в сети Интернет 10 декабря 2022 года информации о жестоком обращении с собаками на территории Тахтамукайского района, руководством МВД по Республике Адыгея дано поручение полиции Тахтамукайского района провести проверку», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Республике Адыгея.
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