Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Полиция проверит информацию о ларьке, торгующем водкой и сигаретами возле школы в станице Полтавской

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-proverit-informatsiyu-o-larke-torguyushhem-vodkoj-i-sigaretami-vozle-shkoly-v-stanitse-poltavskoj
Полиция проверит информацию о ларьке, торгующем водкой и сигаретами возле школы в станице Полтавской
Кадр из видео t.me/nenowost

Ранее местная жительница рассказала в соцсетях, что ее сын пришел с учебы пьяным и признался, что купил алкоголь в придорожном ларьке возле школы № 1 на улице Ленина.

Блогер организовал «контрольную закупку» в этой торговой точке. Во время нее покупателю продали самогон в пластиковой бутылке и пачку сигарет. Вероятней всего, у этого ларька нет необходимой лицензии для продажи алкоголя и табачных изделий.

«По выявленной в социальных сетях информации в Отделе МВД России по Красноармейскому району материал зарегистрирован. В настоящее время назначили проведение проверки», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Госдуме предложили ужесточить контроль за оборотом этанола. Соответствующий законопроект внесли в парламент на рассмотрение. Авторы инициативы уверены, что такая мера позволит эффективно бороться с нелегальным алкоголем.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Ученые: ядро Земли остановилось, но пугаться не стоит
Ученые: ядро Земли остановилось, но пугаться не стоит
Землетрясение в Турции: дойдет ли до Краснодарского края и стоит ли опасаться?
Землетрясение в Турции: дойдет ли до Краснодарского края и стоит ли опасаться?
Число жертв землетрясения в Турции превысило 16 тыс. человек
Число жертв землетрясения в Турции превысило 16 тыс. человек
В Новороссийске и Геленджике разбушевался ураган: ситуация на Черноморском побережье
В Новороссийске и Геленджике разбушевался ураган: ситуация на Черноморском побережье
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
  4. Инвестор отказался от установки колеса обозрения в Юбилейном микрорайоне Краснодара
  5. Пригожин заявил, что набор заключенных в ЧВК «Вагнер» прекращен
  6. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
Прямой эфир
Мы в соцсетях