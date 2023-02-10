Полиция проверит информацию о ларьке, торгующем водкой и сигаретами возле школы в станице Полтавской

Ранее местная жительница рассказала в соцсетях, что ее сын пришел с учебы пьяным и признался, что купил алкоголь в придорожном ларьке возле школы № 1 на улице Ленина.

Блогер организовал «контрольную закупку» в этой торговой точке. Во время нее покупателю продали самогон в пластиковой бутылке и пачку сигарет. Вероятней всего, у этого ларька нет необходимой лицензии для продажи алкоголя и табачных изделий.

«По выявленной в социальных сетях информации в Отделе МВД России по Красноармейскому району материал зарегистрирован. В настоящее время назначили проведение проверки», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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