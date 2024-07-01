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Полиция прокомментировала последствия мощного камнепада в Туапсинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-prokommentirovala-posledstviya-moshhnogo-kamnepada-v-tuapsinskom-rajone
Полиция прокомментировала последствия мощного камнепада в Туапсинском районе
Фото "Кубань 24"

Большие камни свалились с отвесной скалы на дорогу в поселке Новомихайловском 30 июня около 17:00.

Природное явление попало на камеры автомобильных регистраторов. Видео опубликовали в социальных сетях.

Ситуацию с последствиями камнепада на Черноморском побережье прокомментировали в полиции.

«Пострадавших среди граждан нет. Механические повреждения получило одно транспортное средство», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Отмечается, что движение автомобилей на дороге, где упали камни с горы, уже восстановили.

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