Полиция помешала 15-летней автостопщице добраться из Абакана в Краснодар
Происшествия
11.11.2022 09:31
Двух подростков, 19-летнего парня и 15-летнюю девушку, сотрудники ДПС задержали в ночь на 11 ноября на 595 км трассы Тюмень — Омск.
На одежде пешеходов не было светоотражающих элементов, это и привлекло внимание полиции. Выяснилось, что подростки — двоюродные брат с сестрой. Они направлялись автостопом из Абакана в Краснодар. Девушка заявила, что живет в Краснодаре.
Полицейские доставили молодых людей в отделение и связались с родителями несовершеннолетней девушки. Оказалось, что ее мать не заявляла в полицию о пропаже дочери.
Девушку отправили в социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних. Там она пробудет до приезда законного представителя, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.
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