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Полиция помешала 15-летней автостопщице добраться из Абакана в Краснодар

Происшествия
11.11.2022 09:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-pomeshala-15-letnej-avtostopshhitse-dobratsya-iz-abakana-v-krasnodar
Видео пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области

Двух подростков, 19-летнего парня и 15-летнюю девушку, сотрудники ДПС задержали в ночь на 11 ноября на 595 км трассы Тюмень — Омск.

На одежде пешеходов не было светоотражающих элементов, это и привлекло внимание полиции. Выяснилось, что подростки — двоюродные брат с сестрой. Они направлялись автостопом из Абакана в Краснодар. Девушка заявила, что живет в Краснодаре.

Полицейские доставили молодых людей в отделение и связались с родителями несовершеннолетней девушки. Оказалось, что ее мать не заявляла в полицию о пропаже дочери.

Девушку отправили в социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних. Там она пробудет до приезда законного представителя, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.

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