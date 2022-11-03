Опасные игры: в Крыму подросток облил друга горючим и поджег

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент произошел 30 октября в селе Куйбышево в Бахчисарайском районе. Несовершеннолетний получил ожоги рук и был госпитализирован.

По данным прокуратуры Республики Крым, 16-летний подросток во время игры облил своего 14-летнего друга горючим веществом и поджег одежду. Ребенка госпитализировали. Информацию о произошедшем разместили в соцсетях. На основании этих сведений начали проверку.

«В ходе организованных проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства. Прокуратурой будет дана оценка действиям родителей по исполнению обязанностей по воспитанию детей, а также исполнению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

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