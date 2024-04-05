Полиция поймала дебошира, напавшего на продавца магазина в Геленджике

Нападение произошло 5 апреля около 4:00 в одном из круглосуточных продуктовых магазинов в микрорайоне Голубая бухта.

Полицейские установлена личность и местонахождение ночного дебошира. Им оказался 32-летний уроженец Узбекистана.

«В настоящее время мужчина доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Предварительно установлено, что он находится на территории РФ незаконно», — сообщает пресс-служба ОМВД России по Геленджику в Telegram.

Нарушитель извинился перед продавцом магазина за свой поступок и раскаялся в нем.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в соцсетях опубликовали запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как агрессивный мужчина зашел в магазин и напал на продавщицу и начал ее избивать. После этого он скрылся. В полиции начали проводить проверку.