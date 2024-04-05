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Агрессивный мужчина напал на продавца магазина под Геленджиком

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/agressivnyj-muzhchina-napal-na-prodavtsa-magazina-pod-gelendzhikom
Фото t.me/gelenkurortt

Инцидент произошел 5 апреля около 4:00 в одном из круглосуточных продуктовых магазинов в микрорайоне Голубая бухта.

В соцсетях опубликовали запись с камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что агрессивный мужчина зашел в магазин и напал на продавщицу, начав ее избивать. После этого он скрылся.

Информацией о нападении на продавщицу круглосуточного магазина заинтересовались правоохранительные органы.

В полиции назначили проведение проверки по факту причинения телесных повреждений. Устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает ОМВД по Геленджику.

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