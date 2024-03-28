Агрессивный приезжий едва не напал на пожилую пару в Краснодаре

Инцидент произошел утром 28 марта на улице Московской в Музыкальном микрорайоне.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что водитель автомобиля чуть не сбил на тротуаре пожилую пару, сдавая назад. Из-за этого мужчина сделал ему замечание. На это водитель отреагировал крайне агрессивно.

На опубликованном видео заметно, что приезжий вышел из автомобиля и начал грубо общаться с пенсионерами, угрожая им. Во время конфликта водитель ударил ногой пожилого мужчину.

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