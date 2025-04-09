Полиция опровергла информацию о ДТП с 5 погибшими в Новороссийске
Информация о смертельном ДТП в Новороссийске распространилась в соцсетях 9 апреля.
В публикациях сообщалось, что отечественная легковушка на высокой скорости врезалась в отбойник и загорелась. По словам авторов публикаций, в сгоревшей машине погибли пять человек. Информация оказалась ложной.
«В сети Интернет распространяется информация о якобы смертельном ДТП с 5 погибшими в городе Новороссийске. Полиция Кубани сообщает, что эта информация не соответствует действительности!», — написала пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.
Жителей Краснодарского края, представителей СМИ и блогеров призвали доверять только официальной информации.
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