Полиция опровергла информацию о ДТП с 5 погибшими в Новороссийске

Информация о смертельном ДТП в Новороссийске распространилась в соцсетях 9 апреля.

В публикациях сообщалось, что отечественная легковушка на высокой скорости врезалась в отбойник и загорелась. По словам авторов публикаций, в сгоревшей машине погибли пять человек. Информация оказалась ложной.

«В сети Интернет распространяется информация о якобы смертельном ДТП с 5 погибшими в городе Новороссийске. Полиция Кубани сообщает, что эта информация не соответствует действительности!», — написала пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Жителей Краснодарского края, представителей СМИ и блогеров призвали доверять только официальной информации.

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