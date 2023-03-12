Полиция Новороссийска установила личность мужчины, перезаряжавшего пистолет в лифте
Происшествия
12.03.2023 13:15
Жителей многоквартирного дома на улице Видова напугал мужчина, который зашел в лифт с пистолетом. Он попал на запись камер видеонаблюдения в кабине.
На кадрах видно, как мужчина перезаряжает пистолет, проверяет патроны и позирует с оружием перед зеркалом.
После публикации видео в соцсетях на происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские в скором времени установили личность и местонахождение мужчины. Им оказался 37-летний местный житель. У него дома был обнаружен и пистолет, напугавший людей. Оружие, схожее с пневматическим пистолетом, изъяли и направили на экспертизу, сообщает пресс-служба УМВД России по Новороссийску.
Полицейская проверка по этому инциденту продолжается.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», по внешним признакам и походке мужчина с пистолетом был пьян.
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