Полиция Новороссийска установила личность мужчины, перезаряжавшего пистолет в лифте

Жителей многоквартирного дома на улице Видова напугал мужчина, который зашел в лифт с пистолетом. Он попал на запись камер видеонаблюдения в кабине.

На кадрах видно, как мужчина перезаряжает пистолет, проверяет патроны и позирует с оружием перед зеркалом.

После публикации видео в соцсетях на происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские в скором времени установили личность и местонахождение мужчины. Им оказался 37-летний местный житель. У него дома был обнаружен и пистолет, напугавший людей. Оружие, схожее с пневматическим пистолетом, изъяли и направили на экспертизу, сообщает пресс-служба УМВД России по Новороссийску.

Полицейская проверка по этому инциденту продолжается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по внешним признакам и походке мужчина с пистолетом был пьян.