Полиция Новороссийска ищет мужчину, который позировал с пистолетом в лифте многоэтажки

В соцсетях появилось видео, на кадрах которого запечатлено, как в лифт многоквартирного дома на улице Видова заходит мужчина с пистолетом.

Он, не скрывая оружия, зашел в кабину, несколько раз перезарядил пистолет и с интересом наблюдал за своими действиями в зеркало. По внешним признакам и походке мужчина был пьян. Он вышел на одном из последних этажей дома. Живет ли он там, пока неизвестно.

«По факту размещения видео и информации в интернете в полиции назначено проведение проверки. Материал зарегистрирован. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения злоумышленника, а также всех обстоятельств произошедшего», — сообщает пресс-служба УМВД России по Новороссийску.

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