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Полиция Новороссийска проверит информацию о подростках, испортивших электросамокат

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-novorossijska-proverit-informatsiyu-o-podrostkah-isportivshih-elektrosamokat
Полиция Новороссийска проверит информацию о подростках, испортивших электросамокат
Видео novosti_novoross

Инцидент произошел накануне в сквере имени Чайковского. Группа подростков нанесла вред имуществу и нарушила общественный порядок.

Очевидец снял нарушителей на видео и выложил в соцсети. На кадрах видно, что пятеро подростков сломали задний тормоз электросамоката, а колесо порезали ножом. При этом они нецензурно выражались и не реагировали на замечания окружающих.

«Полиция Новороссийска по данному факту проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение», — говорится в сообщении УМВД Новороссийска.

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