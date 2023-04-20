Полиция Новороссийска проверит информацию о подростках, испортивших электросамокат
Происшествия
20.04.2023 12:31
Инцидент произошел накануне в сквере имени Чайковского. Группа подростков нанесла вред имуществу и нарушила общественный порядок.
Очевидец снял нарушителей на видео и выложил в соцсети. На кадрах видно, что пятеро подростков сломали задний тормоз электросамоката, а колесо порезали ножом. При этом они нецензурно выражались и не реагировали на замечания окружающих.
«Полиция Новороссийска по данному факту проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение», — говорится в сообщении УМВД Новороссийска.
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