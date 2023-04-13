Подросток открыл стрельбу в школе Санкт-Петербурга, есть пострадавшие

Инцидент произошел утром 13 апреля в школе № 633 на проспекте Науки в Калининском районе. Подросток из 9 класса принес в школу пневматический пистолет и открыл из него стрельбу по ученикам.

В результате происшествия пострадали четверо школьников. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Злоумышленника задержали и отвезли в отдел полиции, а оружие изъяли.

Известно, что 16-летний подросток перед началом уроков выстрелил в двух учеников 7 класса на улице возле школы. На перемене после первого урока он выстрелил в двух учеников 8 класса в туалете. В результате стрельбы четверо 14-летних школьников получили синяки и поверхностные ссадины. После осмотра врачей их отпустили домой, госпитализация им не потребовалась.

Злоумышленник смог беспрепятственно пронести пластмассовый пистолет и пули через металлодетектор. Мальчика воспитывают в неблагополучной семье, он состоит на учете в отделе ПДН. Свой поступок со стрельбой он назвал шуткой, сообщает ТАСС.

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