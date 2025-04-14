Полиция Новороссийска ищет хулигана, справившего нужду на служебный автомобиль

Инцидент произошел накануне на улице Советов в городе-герое.

Очевидцы выложили в соцсетях видеозапись, на которой запечатлено, как мужчина справляет нужду на служебный автомобиль. При этом нарушителя не смутило то, что в машине находились сотрудники полиции, а его действия привлекли внимание прохожих. Завершив начатое, хулиган ушел.

В УМВД России по Новороссийску зарегистрировали материал по факту непристойного поведения мужчины.

«Сотрудники полиции разыскивают бесстрашного правонарушителя. По результатам проверки будут приняты меры согласно законодательству», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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