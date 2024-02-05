Полиция нашли женщину, ударившую мальчика в лифте многоэтажки в Краснодаре

Инцидент произошел 2 февраля в одном из многоквартирных домов краевой столицы.

Полицейские установили личность женщины, которая ударила подростка в лифте. Ею оказалась 40-летняя краснодарка.

«Выяснилось, что конфликт случился из-за того, что 13-летний подросток снимал на мобильный телефон одного из детей женщины. Она решила принудительно сопроводить подростка домой и обсудить ситуацию с его родителями. При этом в лифте женщина совершила неправомерные действия в отношении школьника. Сейчас все стороны конфликта обоюдно отказались от каких-либо претензий друг к другу. Подросток травм не получил», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Проверка по данному факту продолжается, по ее окончании будет принято законное решение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», видеозапись, на которой запечатлено, как женщина бьет школьника по рукам и голове в лифте, появилась в соцсетях. В полиции начали проводить проверку.