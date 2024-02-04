Полиция Краснодара ищет женщину, которая избила в лифте школьника

Инцидент произошел в лифте одной из многоэтажек краевой столицы.

Видеозапись, на которой запечатлен инцидент, появилась в соцсетях. На кадрах с камеры наблюдения запечатлено, как лифт заходит школьник, а за ним — женщина с маленьким ребенком. Когда двери лифта закрываются, женщина начинает бить школьника по рукам и голове.

Произошедшим уже заинтересовались правоохранители.

«На основании выявленной в сети интернет информации полицией города Краснодара инициировано проведение проверки, в ходе которой будет установлена личность гражданки, мотивы ее поступка. По окончании разбирательства будет принято законное решение», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.

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