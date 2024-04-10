Полиция нашла водителя «Газели», преградившего путь скорой помощи в Краснодаре

Инцидент произошел 9 апреля в 11:20 на улице Дорожной около поселка Индустриального.

Бригада скорой медицинской помощи спешила на выезд к 67-летнему пациенту, нуждающемуся в срочной госпитализации. Водитель «скорой» включил проблесковые маячки и сирену, выехав на полосу встречного движения. Однако на встречке путь скорой помощи намеренно преградил «принципиальный» водитель автомобиля «Газель». Грузовик задержал «скорую» на несколько минут.

Этой информацией заинтересовались правоохранительные органы. Полицейские установили, что за рулем «Газели», преградившей путь автомобилю скорой помощи, находился 31-летний житель Адыгеи.

За то, что водитель не предоставил преимущество в движении автомобилю со специальными сигналами, ему грозит административная ответственность по ст. 12.17 КоАП РФ. За данное нарушение предусмотрен штраф до 5 тыс. рублей или лишение водительских прав на срок до 1 года, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

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На место выехала бригада. Ребенка забрали на срочную госпитализацию, однако выехать из двора дома на улице Колхозной сразу не смогли.